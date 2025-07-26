罷免即時開票／台東黃建賓不同意罷免持續領先中 支持者振奮

台東縣區域立委黃建賓罷免案進入開票階段，服務處成為支持者集結的焦點。下午4時起，群眾陸續聚集，由於不同意罷免票數一路領先，氣氛從一開始就開心歡喜，掌聲不斷。

黃建賓服務處大螢幕轉播即時開票，現場每一次「不同意票」超過「同意票」的更新，都引發陣陣掌聲與歡呼。尤其在第一波開票的幾個重點投開票所中，不同意票就已占優勢，服務處內士氣瞬間大振。

支持者手舉「力挺建賓」、「罷免無理」、「守護台東」等標語，氣氛熱烈又有秩序。多位地方人士、議員、里長也現身聲援，紛紛表示黃建賓為台東奔走，這場罷免案根本是惡搞，對地方傷害。