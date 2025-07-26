罷免即時開票／台東「挫賓」總部緊張 不同意票領先同意票逾1千票

台東縣區域立委投票人數計11萬3385人，罷免立委黃建賓票數須超越2萬8347票門檻才通過。4點過後「挫賓」總部同步開票，各地開票結果陸續報入總部，不同意票一路保持領先，在開票半小時之後，同意票已經超過2千票、不同意票則在4千票以上。

台東縣區域立委投票人數計11萬3385人，共設236個投開票所，罷免黃建賓門檻為2萬8347票，決戰區台東市共6萬7554人。 挫賓總部開票情況，開票半小時，不同意票已經超出同意票1千票以上。記者徐白櫻／攝影