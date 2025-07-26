罷免即時開票／台東「挫賓」總部緊張 不同意票領先同意票逾1千票
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台東縣區域立委投票人數計11萬3385人，罷免立委黃建賓票數須超越2萬8347票門檻才通過。4點過後「挫賓」總部同步開票，各地開票結果陸續報入總部，不同意票一路保持領先，在開票半小時之後，同意票已經超過2千票、不同意票則在4千票以上。
台東縣區域立委投票人數計11萬3385人，共設236個投開票所，罷免黃建賓門檻為2萬8347票，決戰區台東市共6萬7554人。
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