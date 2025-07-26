罷免即時開票／丁學忠罷免案開票中 支持者聚集等候最終結果
👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡
全國首波罷免案今天投票，雲林縣第一選區國民黨立委丁學忠罷免案投票率接近5成，丁學忠反罷免總部在廟口架設開票中心，陸續有支持者聚集，等候開票結果。
罷免投票截止，雲林縣投票率約5成，約投出13萬多張選票，但最終投票率仍以中選會公告為主。中選會公告丁學忠罷免成功門檻6萬7916票，丁學忠反罷免總部同步開票，每有一處投票所的不同意罷免票高於同意罷免票，現場就響起熱烈掌聲。
雲林立委第一選區（海線）涵蓋麥寮鄉、台西鄉、東勢鄉、褒忠鄉、土庫鎮、虎尾鎮、四湖鄉、元長鄉、口湖鄉、水林鄉、北港鎮等11鄉鎮，共有321處投票所，反罷免總部預估傍晚5時即可完成開票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言