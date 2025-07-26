罷免即時開票／丁學忠罷免案開票中 支持者聚集等候最終結果

全國首波罷免案今天投票，雲林縣第一選區國民黨立委丁學忠罷免案投票率接近5成，丁學忠反罷免總部在廟口架設開票中心，陸續有支持者聚集，等候開票結果。

罷免投票截止，雲林縣投票率約5成，約投出13萬多張選票，但最終投票率仍以中選會公告為主。中選會公告丁學忠罷免成功門檻6萬7916票，丁學忠反罷免總部同步開票，每有一處投票所的不同意罷免票高於同意罷免票，現場就響起熱烈掌聲。