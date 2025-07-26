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罷免即時開票／投票率近5成！傅崐萁不同意票暫領先 現場民眾氣氛高亢

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罷免即時開票／台東罷免開票10分鐘 罷團總部氣氛凝重「椅子沒坐滿」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東市「挫賓」總部陸續湧入支持者，騎樓椅子沒有坐滿。記者徐白櫻／攝影
台東市「挫賓」總部陸續湧入支持者，騎樓椅子沒有坐滿。記者徐白櫻／攝影

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台東縣區域立委投票人數計11萬3385人，罷免立委黃建賓票數須超越2萬8347票門檻才通過。投完票後罷團同步計票，台東市「挫賓」總部陸續湧入支持者，不過現場椅子沒有坐滿，多數支持者未到總部等待開票結果。

罷免投票今在全台9縣市舉辦，下午4時投票結束後，「剉賓行動小組」台東市辦公室湧現支持人潮，眾人緊盯各投開票所回報票數，心情也隨數字起伏不定。

開票10分鐘，現場聚集十幾名支持者，騎樓放置的塑膠椅全空著沒人坐。

台東罷免立委黃建賓投票開始開票，「挫賓」總部湧入支持者。記者徐白櫻／攝影
台東罷免立委黃建賓投票開始開票，「挫賓」總部湧入支持者。記者徐白櫻／攝影

罷免 黃建賓

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