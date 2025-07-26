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罷免即時開票／投票率近5成！傅崐萁不同意票暫領先 現場民眾氣氛高亢

726完「還有823大罷免」！雞排妹曬1圖 網讚：守護台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
雞排妹鄭家純在臉書曬出高鐵車票，提醒民眾8月23日的高鐵車票已經可以購買。示意圖／聯合報系資料照片
雞排妹鄭家純在臉書曬出高鐵車票，提醒民眾8月23日的高鐵車票已經可以購買。示意圖／聯合報系資料照片

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今（26）日為首波大罷免投票日，第二波為8月23日投票，有7名立委將接受挑戰，包括新北市羅明才、新竹縣林思銘、台中市顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔、南投縣馬文君、游顥。對此，雞排妹鄭家純也曬出高鐵車票，提醒民眾8月23日高鐵車票已經可以購買。

鄭家純在臉書曬出一張高鐵車票，可以發現她已經買好台北回台中的高鐵車票，直言「車票買好了，823投票超人們記得買高鐵票，823當天的票可以買囉！」

貼文一出後，不少網友都表示「823我也要回豐原投票」、「823全台都能投」、「台中這次真的好多外國回來台灣投票，我看到了！感謝境外勢力的支持」、「歡迎回來～同鄉人」、「謝謝家純繼續守護台灣」、「8/23一起加油」。

中選會7月2日通過南投馬文君、游顥罷免案；7月18日通過新北羅明才、台中顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、新竹縣林思銘罷免案，一共7名立委，投票日則訂於8月23日。

罷免

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