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不斷更新／葉元之拉鋸戰！ 傅崐萁、羅廷瑋等人不同意票暫領先 各地罷免開票進度看過來

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

罷免即時開票／投票率近5成！傅崐萁不同意票暫領先 現場民眾氣氛高亢

罷免若出現票數不實或詐術 可提罷免案通過或否決無效之訴

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
台北市長蔣萬安今前往位於大直的永安國小投票。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安今前往位於大直的永安國小投票。記者黃義書／攝影

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台灣最大規模的罷免行動今登場，包括徐巧芯等24名國民黨立法委員及涉貪停職的民眾黨新竹市長高虹安都是被罷對象，若罷免案通過或否決票數不實，影響投票結果，選舉委員會、檢察官、被罷免人或罷免案領銜人，可於投票結果公告之日起60日內，以罷免案領銜人或被罷免人為被告，向管轄法院提起罷免案通過或否決無效之訴。

立委罷免案的管轄法院是地方法院。

公職人員選舉罷免法第124條規範罷免案出現爭議時的處理，除了票數不實外，如果被罷免人、罷免案提議人之領銜人或各該辦事處負責人、辦事人員，對有投票權人或選務人員，以強暴、脅迫或其他非法方法，妨害他人自由行使投票權或執行職務，也可提罷免案通過或否決無效之訴。

可以提訴訟的理由，也包括以詐術或其他非法方法，使投票發生不正確的結果，或變造投票結果。

罷免案否決無效之訴，經法院判決無效確定，則罷免案否決無效，須定期重行投票；反之，罷免案通過後若經判決無效，被罷免人的職務則應恢復。但法條也規定「無法恢復者，不在此限」。

罷免 國民黨

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