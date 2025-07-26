莊競程發文「不同意罷免已被蓋章」 中市選委會：查無此事已觸法

台中市民進黨前立委莊競程今在社群網路平台Threads上聲稱，他收到選民通報指有選民領到投票單上，「上面不同意罷免已經被蓋章」已更換投票單投票，並稱「今天我已經聽到不只一起這樣誇張的問題」但據現場管理員和選委會了解，都說根本無此事，並已依涉觸犯選罷法偵辦。

立委黃健豪在在臉書發文回應說：「若屬實，請檢警即刻介入調查；若沒有，那就要負起造謠的責任。我們初步查證，現場完全沒有發生這件事。」他也解析領票過程，認為在領票過程中，選委人員會親自正面朝上無折疊給一張選票，此時選民就會看到是空白的還是已經被蓋章了，「不知道為什麼不現場反應，而是要事後找前立委投訴？

黃健豪也說，提醒所有市民朋友，現場有狀況，比起打電話通報給政治人物，更直接的方式，請即刻通報選務人員，現場有管理委員，也有雙方派出的監察員，還有維護秩序的警察。

莊競程在社群網路平台Threads上說，「親自收到台中北區選民的通報，說北區立仁里第21鄰投開票所立人國中二樓，她說領到投票單時，上面不同意罷免已經被蓋章，她要求更換投票單進行投票」。

記者致電給莊競程，他表示該名選民是女性，原本向市議員江肇國投訴，因位置在北區，所以轉介給他。女選民聲稱是選票上有紅色髒汙，因而要求更換，並獲更換。他發文是提醒民眾和選務人員有此事，請大家注意。他說，該名女選民姓張，有錄音可憑。不過，對於媒體想親自訪問該名女選民，女選民以害怕媒體為由拒絕。

市選委會說，經與北區選務作業中心、投票所主任管理員確認，該投票所自上午8時開始投票迄今，並未有投票人反應領取罷免票後已有圈選情事，且投票過程無衝突事件，網路散布之訊息查為不實。

現場有多位管理員和警員在場，經調查並無莊競程所指更換選票一事，因內容涉及不實，又正在投票期間，因此將依涉觸犯選罷法第104條的「意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。」偵辦。

對此，莊競程說，他也把相關事實轉知檢調，請介入偵辦。