又一樁？遭林志潔檢舉今「臉書貼文違規」 邱臣遠：經審核才延遲曝光
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今天是罷免選舉的投票日，新竹雙罷發言人林志潔下午於臉書上表示，新竹代理市長邱臣遠今天在臉書社群貼違法選罷法的文章，已提出檢舉。對此，邱臣遠回應，昨晚發布貼文於本人臉書粉絲專頁後，便分享轉貼到臉書社團，符合選罷法等相關規定，惟社團管理員於今天中午前後才批准該文章轉貼，因此該貼文才會在今日出現於社團頁面中。
林志潔在臉書指出，在臉書「新竹大小事」今天出現邱代理市長的貼文要求支持特定政黨的選舉訴求。依據選罷法規定，7月26日凌晨0時起不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體從事罷免活動。邱代理市長不應濫用公權力，涉入選舉罷免宣傳行為。
林志潔說，新竹雙罷團隊已經提出檢舉，請邱代理市長出面說明，趕快刪文，也不要再推卸責任給廠商或小編。
對此，邱臣遠回應，昨晚發布貼文於其本人臉書粉絲專頁後，便分享轉貼到臉書社團，符合選罷法等相關規定，惟社團管理員於今天中午前後才批准該文章轉貼，因此該貼文才會在今日出現於社團頁面中。
邱臣遠強調，分享轉貼的當下符合選罷法等相關規定，及法定時間，故並無違法。
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