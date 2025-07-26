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又一樁？遭林志潔檢舉今「臉書貼文違規」 邱臣遠：經審核才延遲曝光

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠。圖／聯合報系資料照片
新竹市代理市長邱臣遠。圖／聯合報系資料照片

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今天是罷免選舉的投票日，新竹雙罷發言人林志潔下午於臉書上表示，新竹代理市長邱臣遠今天在臉書社群貼違法選罷法的文章，已提出檢舉。對此，邱臣遠回應，昨晚發布貼文於本人臉書粉絲專頁後，便分享轉貼到臉書社團，符合選罷法等相關規定，惟社團管理員於今天中午前後才批准該文章轉貼，因此該貼文才會在今日出現於社團頁面中。

林志潔在臉書指出，在臉書「新竹大小事」今天出現邱代理市長的貼文要求支持特定政黨的選舉訴求。依據選罷法規定，7月26日凌晨0時起不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體從事罷免活動。邱代理市長不應濫用公權力，涉入選舉罷免宣傳行為。

林志潔說，新竹雙罷團隊已經提出檢舉，請邱代理市長出面說明，趕快刪文，也不要再推卸責任給廠商或小編。

對此，邱臣遠回應，昨晚發布貼文於其本人臉書粉絲專頁後，便分享轉貼到臉書社團，符合選罷法等相關規定，惟社團管理員於今天中午前後才批准該文章轉貼，因此該貼文才會在今日出現於社團頁面中。

邱臣遠強調，分享轉貼的當下符合選罷法等相關規定，及法定時間，故並無違法。

新竹雙罷發言人林志潔下午於臉書上指出，新竹代理市長邱臣遠今天在臉書社群貼反罷免的文章。圖／取自於林志潔臉書
新竹雙罷發言人林志潔下午於臉書上指出，新竹代理市長邱臣遠今天在臉書社群貼反罷免的文章。圖／取自於林志潔臉書
新竹雙罷發言人林志潔下午於臉書上指出，新竹代理市長邱臣遠今天在臉書社群貼反罷免的文章。圖／取自於林志潔臉書
新竹雙罷發言人林志潔下午於臉書上指出，新竹代理市長邱臣遠今天在臉書社群貼反罷免的文章。圖／取自於林志潔臉書

罷免 新竹 邱臣遠 林志潔

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