張麗善臉書貼宣傳罷免文 縣府解釋「臉書社團審核有時間差」

首波大罷免今天投票，中選會規定，在26日凌晨0時起不能在社群媒體上宣傳，但今天上午約莫11時左右，臉書社團「雲林北港人大小事」竟出現雲林縣長張麗善替立委丁學忠宣傳的發文，違反選罷法規定。雲林選委會表示，如接獲檢舉會依法調查，縣府新聞處長陳其育表示，該篇文章昨晚就已發布到社團，應是社團管理員上午才審核上架。

雲林縣府新聞處長陳其育表示，昨晚8點34分左右，縣長臉書管理員已經將文章同步分享到幾個臉書地方社團，有部分社團有核准，但有部分社團因自我審核機制，管理員會有發布的權利，如果昨晚未發布今天張貼，就有違相關規定，該社團管理人也應撤下文章，後續選委會若啟動調查將會配合，並將提供發文相關紀錄藉以佐證。

臉書社團「雲林北港人大小事」今天上午約11時竟出現雲林縣長張麗善替立委丁學忠宣傳的發文，違反選罷法規定。陳其育表示，該篇文章是縣長臉書小編昨晚約莫8、9時即同步在多個臉書社團發布，至於社團「雲林北港人大小事」為何今天才通過上架該篇文章，並不清楚。

選委會表示，尚未接獲民眾報案檢舉，如接獲檢舉，將依法調查事證並為適法處置。選務機關依法辦理選務，餘無其他評論或回應。