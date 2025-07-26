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花蓮到2點投票率已近5成 快破10萬選票
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花蓮立委傅崐萁罷免案今天舉行投票，下午市區天氣陰天未下雨，根據選委會統計，截至今天下午2時，花蓮投票率48.3％，即將突破5成，預估到下午4時投票結束有望再衝高。
花蓮縣共設置339處投開票所，選委會統計，截至下午2時，有9萬2395張選票，投票率48.3％；選委會疑似擔心有人鬧場，已經在門口外面架起拒馬，警方在門口站崗，每位進出的民眾都會上前詢問來意。
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