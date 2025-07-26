基隆到下午2時投票率45%預估破5成 電影院、市場現人潮

基隆市國民黨立委林沛祥罷免案今天投票，天氣放晴，各投開票所一早都有民眾排隊，到下午2時投票率45%，投票情況踴躍，預估到下午4時結束突破5成。

基隆市選委會統計，到下午2時投票率45%，投票情況踴躍，預估到下午4時結束突破5成，上午主要集中在8時到9時，不少人投完票後去戶外踏青、看電影、逛市場，出現人潮；下午則還有另一波投票人潮。

基隆7個行政區共設283處投開票所，選務工作人員2900餘人。最多人數投開票所為安樂區新崙里有2145人，最少人數為七堵區八德里263人。