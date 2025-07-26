花蓮驚傳選務人員「民眾私章蓋A4紙」 花蓮選委會：將送地檢署調查

大罷免首波投票今天登場，花蓮縣壽豐鄉豐山活動中心投開票所卻傳出，選務人員拿選民的印章蓋在名冊後，居然又將印章蓋在一張A4紙上，說是要統計投票人數。選委會回應，初步了解該管理員額外蓋章在另外紙張上想要統計投票率，但行為疑似違法，將送地檢署調查。

民進黨立委陳培瑜指出，有花蓮選民回報，壽豐鄉豐山活動中心的選務人員竟把印章再拿去蓋在另一張A4紙上，說是要統計投票人數，批評這樣的行為真的太丟民主法治的臉，公開呼籲花蓮縣選委會選務人員請務必遵守行政中立。

選委會總幹事李葳表示，稍早獲得回報管理員收集印章，已經即刻處置，因為他的行為可能會有個資法的問題，那也有可能會有妨礙秘密投票的疑慮。因為涉及刑事責任，證據等資料彙整後，經過監察小組委員合意討論後，將會依法移送地檢署調查。

李葳指出，在行政處置作為上，在1時13分左右即刻更換解除該管理員的職務換人遞補。他緩頰說，管理員蓋章是想幫忙統計人數與投票率，事先有上過課教育訓練，但還是發生突發狀況。

另外針對投票違規，李葳說，早上有人有疑似有亮票的行為，好像是民眾蓋完章後，發現選票有汙漬，就拿起來說「這裡有汙漬我要換一張」，在呈現汙漬時有亮票的動作，是否違規判斷也是要送地檢署調查，是否牽涉到刑事責任。

李葳說，若有比較符合違規的部分就會立案，依法定流程召開會議研討，是否構成違反行政法；至於刑責的部分，在法定流程走完之後，就會送地檢署由檢方判斷。