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雲林近午投票由冷轉熱破3成 這些小吃攤成為投票冷熱觀察指標
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雲林縣罷免投票情形在中午雨後放晴後由冷轉熱，北港朝天宮一帶街頭人潮也變多，各投票所人也明顯變多，綠營領頭助選的前立委蘇治芬近午也回到老家北港鎮五福宮投票，她認為今天只下一點小雨，天氣涼爽是投票好天氣，她籲大家多多出門投票。
前立委蘇治芬是雲林縣海線立委，本屆選舉失利後，鮮少在公開場合露面，即便罷免戰開打，原也只在網路發文扮演「幕後支援」的角色，直到二階罷團連署告急，她出面交出7500份連署書，成為罷免丁學忠通過二階連署的重要推手。
由於民進黨唯一一席立委的劉建國，雖身兼縣黨部主委，因屬山線立委並無投票權，但仍全力投入助選，尤其在最後階段，蘇治芬也從幕後走到台前，公開為罷團站台，備受矚目。蘇治芬今天也回鄉投票，她認為這是國內第一次大罷免，也展現台灣民主風貌，難得雨後轉晴，是適合投票的好天氣，希望更多人出來投票，分享民主成果。
今天上午海線下雨，雨勢不大時下時停，各地投票率冷熱不一，有的冷冷清清，有的不到中午則已突破3成。據部分投票所指出，8時開門就有零星的人投票，直到9點過後，人開始變多，雖還下雨仍有不少人冒雨投票，10點多就超過3成逼近4成。
據部分觀察人士說，今天雨後轉晴後，街上的人一下子爆多，尤其小吃攤的人潮也成了投票率高低的重要指標，北港多家知名小吃不但座無虛席甚或大排長龍，且以年輕人居多，可見返鄉投票的人明顯增加，因此，預估今天投票可望突破5成，頗有坐5望6的之勢，一旦突破6成，罷與反罷的得票比將會拉得更近，輸贏則有待觀察。
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