新竹市雙罷免案今登場 上午出現手機響鈴違規 投票率至中午推估約三成

新竹市長高弘安與立委鄭正鈐的「雙罷免」案備受矚目，今天投票，新竹市各投票所準時在上午8點開放民眾入場，今天竹市天氣晴朗，部分投票所一早就出現等候人潮，連坐輪椅的長者也出來投票，整體秩序大致良好。據了解，到今天中午投票率約三成，有一件民眾帶手機進入卻響鈴的違規。

新竹市長高弘安目前停職中，與國民黨籍立委鄭正鈐的罷免案今天登場，新竹市北區、東區及香山區共設有356個投開票所，投票時間從上午8點到下午4點。

今天投票日新竹風和日麗、豔陽高照，有些投開票所早上就出現等候人潮，連坐輪椅的長者都出來投票；黃姓市民說，昨天新竹市下大雨，擔心今天天氣，因此特別早起投票，沒想到現場已有人排隊。

選務人員在市民進入投票所前，不忘提醒大家不可帶手機進入，或是將手機關機才能帶入投票所，避免觸法。不過，上午還是發生有市民投票將手機帶入，卻未關機且響鈴的違規事件。

新竹市選委會總幹事洪明仕表示，中選會今天指示在投票未結束前，不得對外公布投票率，避免對罷免案造成影響。 新竹市長高弘安與立委鄭正鈐的「雙罷免」案備受矚目，選委會在全市3個區共設有356個的投開票所。記者胡蓬生／攝影 新竹市的雙罷案今天登場，天氣晴朗，部分投票所早上出現排隊等候的人潮。記者黃羿馨／攝影 新竹市的雙罷免案今天登場，天氣晴朗，市民投票踴躍，連坐輪椅的長者都出來投票。記者黃羿馨／攝影 新竹市的雙罷案今天登場，天氣晴朗，部分投票所早上出現排隊等候的人潮。記者黃羿馨／攝影 新竹市長高弘安與立委鄭正鈐的「雙罷免」案備受矚目，選委會在全市3個區共設有356個的投開票所。記者胡蓬生／攝影

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