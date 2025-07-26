快訊

大罷免登場！港星投票「台灣印身上」 比YA嗨喊：聞到自由氣味

中職／梅賽斯被買走、衛蘭德引退 獅隊洋投漏洞…「餅總」請球團加快腳步

被投訴發霉！陸Costco下架汪小菲的「麻六記」酸辣粉 館長上月才在店裡直播

新竹市雙罷免案今登場 上午出現手機響鈴違規 投票率至中午推估約三成

聯合報／ 記者胡蓬生黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹市的雙罷案今天登場，天氣晴朗，部分投票所早上出現排隊等候的人潮。記者黃羿馨／攝影
新竹市的雙罷案今天登場，天氣晴朗，部分投票所早上出現排隊等候的人潮。記者黃羿馨／攝影

新竹市長高弘安與立委鄭正鈐的「雙罷免」案備受矚目，今天投票，新竹市各投票所準時在上午8點開放民眾入場，今天竹市天氣晴朗，部分投票所一早就出現等候人潮，連坐輪椅的長者也出來投票，整體秩序大致良好。據了解，到今天中午投票率約三成，有一件民眾帶手機進入卻響鈴的違規。

新竹市長高弘安目前停職中，與國民黨籍立委鄭正鈐的罷免案今天登場，新竹市北區、東區及香山區共設有356個投開票所，投票時間從上午8點到下午4點。

今天投票日新竹風和日麗、豔陽高照，有些投開票所早上就出現等候人潮，連坐輪椅的長者都出來投票；黃姓市民說，昨天新竹市下大雨，擔心今天天氣，因此特別早起投票，沒想到現場已有人排隊。

選務人員在市民進入投票所前，不忘提醒大家不可帶手機進入，或是將手機關機才能帶入投票所，避免觸法。不過，上午還是發生有市民投票將手機帶入，卻未關機且響鈴的違規事件。

新竹市選委會總幹事洪明仕表示，中選會今天指示在投票未結束前，不得對外公布投票率，避免對罷免案造成影響。

新竹市長高弘安與立委鄭正鈐的「雙罷免」案備受矚目，選委會在全市3個區共設有356個的投開票所。記者胡蓬生／攝影
新竹市長高弘安與立委鄭正鈐的「雙罷免」案備受矚目，選委會在全市3個區共設有356個的投開票所。記者胡蓬生／攝影
新竹市的雙罷案今天登場，天氣晴朗，部分投票所早上出現排隊等候的人潮。記者黃羿馨／攝影
新竹市的雙罷案今天登場，天氣晴朗，部分投票所早上出現排隊等候的人潮。記者黃羿馨／攝影
新竹市的雙罷免案今天登場，天氣晴朗，市民投票踴躍，連坐輪椅的長者都出來投票。記者黃羿馨／攝影
新竹市的雙罷免案今天登場，天氣晴朗，市民投票踴躍，連坐輪椅的長者都出來投票。記者黃羿馨／攝影
新竹市的雙罷案今天登場，天氣晴朗，部分投票所早上出現排隊等候的人潮。記者黃羿馨／攝影
新竹市的雙罷案今天登場，天氣晴朗，部分投票所早上出現排隊等候的人潮。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高弘安與立委鄭正鈐的「雙罷免」案備受矚目，選委會在全市3個區共設有356個的投開票所。記者胡蓬生／攝影
新竹市長高弘安與立委鄭正鈐的「雙罷免」案備受矚目，選委會在全市3個區共設有356個的投開票所。記者胡蓬生／攝影

罷免 鄭正鈐

延伸閱讀

「心情有點緊張」 鄭正鈐現身投票：大罷免是對民主素養的考驗

影／新竹雙罷 高虹安鄭正鈐合體反罷免

決戰之夜！高虹安痛批罷免撕裂社會 盼選後修復「有愛的城市」

柯文哲聲請罷免投票遭駁 連勝文：怕他變成台灣曼德拉

相關新聞

花蓮「葉霸」投票遭婦人怒吼「我兒子被教你教壞」 警立即介入

今天是罷免投開票日，花蓮退休老師「葉霸」葉春蓮上午9時許前往投票，沒想到在路上突然被一名婦人怒吼「我兒子被你教壞」，並持...

新竹市雙罷免案今登場 上午出現手機響鈴違規 投票率至中午推估約三成

新竹市長高弘安與立委鄭正鈐的「雙罷免」案備受矚目，今天投票，新竹市各投票所準時在上午8點開放民眾入場，今天竹市天氣晴朗，...

花蓮「魏家班」現身投票 魏嘉賢回應為何神隱不表態

花蓮罷免投票選情激烈，儘管各方拉攏，被視為具有關鍵影響力的無黨籍縣議員魏嘉賢始終維持中立。他今天一早投票，被問到為何遲不...

影／「選舉氣氛難測」為了這件事 黃健豪在圈票處多待了一會兒

台中市立委黃健豪中午在東山高中完成罷免案投票，他坦言現在很緊張，因為這是台灣首次面對全面性的大罷免投票，很多人都沒有投過...

花蓮投票率已破3成 預估最後會衝破5成

花蓮立委傅崐萁罷免案今天舉行投票，一早出太陽，後轉為陰雨天，不過雨勢不大。部分投開票所一早出現民眾排隊情形，截至今天中午...

影／張嘉郡跑行程忙昏頭忘帶身分證 票所掏出這張證件超尷尬

國民黨不分區立委張嘉郡今天一早就忙著跑行程，利用空閒趕到虎尾投票，才走進去票所馬上轉身又走出來，原來她掏出所帶的證件竟是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。