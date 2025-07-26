花蓮「魏家班」現身投票 魏嘉賢回應為何神隱不表態

花蓮罷免投票選情激烈，儘管各方拉攏，被視為具有關鍵影響力的無黨籍縣議員魏嘉賢始終維持中立。他今天一早投票，被問到為何遲不表態，回應「這是民主、公民的選擇，自己是政治人物，不該直接跳下去參與」，每一張選票都決定花蓮人的未來，呼籲都要投下自己神聖的一票。

魏嘉賢出身花蓮知名政治世家「魏家班」，父母魏東河、林珉慧都曾任縣議員，伯父魏木村也曾擔任花蓮市長。3年前五合一選舉，魏嘉賢與兩個弟弟都參選，他以花蓮市第一高票當選議員，弟弟魏嘉彥則接棒哥哥成為花蓮市長，小弟魏鈺晟也高票當選市代，展現雄厚政治實力。

魏嘉賢原為國民黨籍，但脫黨參選議員，現為無黨籍，從政多年，他老早坦言明年選縣長是他的人生規畫。這次罷免過程雙方競爭激烈，在無黨籍議長張峻表態後，「魏家班」會站哪一邊，各方關注，儘管雙方都在拉攏，但魏嘉賢始終未表態，甚至在投票前出國。

魏嘉賢今天一早到花蓮市鑄強國小投開票所投票，對於為何不表態，他坦言，自己身為政治人物，這次投票是民主、公民的選擇，不該直接跳下去參與，更應該鼓勵民眾出來。

他也說，很多花蓮鄉親關心這次投票，這陣子他走在大街小巷，聽到很多人說「希望未來的花蓮變成什麼樣子?」這兩天也看到花蓮火車站有非常多回來的人潮，花蓮已經很久沒有這樣，「每一張選票都是決定花蓮人的未來」，希望大家都能投下手中神聖的一票，替自己的家鄉努力，他也會努力，讓花蓮愈來愈好。

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