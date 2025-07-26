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影／「選舉氣氛難測」為了這件事 黃健豪在圈票處多待了一會兒

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市立委黃健豪中午在東山高中完成罷免案投票。記者黃寅／攝影
台中市立委黃健豪中午在東山高中完成罷免案投票。記者黃寅／攝影

台中市立委黃健豪中午在東山高中完成罷免案投票，他坦言現在很緊張，因為這是台灣首次面對全面性的大罷免投票，很多人都沒有投過，所以他自己特別在圈票處待了一下才出來，因為他要確定自己沒有投錯。對於選舉結果，他說，這次選舉的氣氛很難測，選票在人民的手上，他會尊重民意，面對這個結果。

黃健豪今特別抱著四歲多的女兒和妻子一起去投票，他說，每次選舉都很忙，沒有時間陪家人，今天上午特別帶小朋友去親子課玩了一下，等一下還會帶妻小去午餐。

他被問到，對於同樣被發起罷免的立委羅廷瑋今天說投票時忘了帶幸運小物，而他有沒有帶什麼幸運小物？他說，家人就是他的幸運守護神，每次選舉也都會陪他去投票。小朋友今天的心情特別好，家人在一起就是最強的支持力量。

黃健豪說，他謹慎的面對這次罷免投票，也期待晚一點會有好消息。對於選舉的結果，他一直都是有信心，但沒有把握。選票在人民的手上，他會尊重民意，看民意的結果，並且面對這個結果。

台中市立委黃健豪今抱著四歲多的女兒和妻子一起去投票。記者黃寅／攝影
台中市立委黃健豪今抱著四歲多的女兒和妻子一起去投票。記者黃寅／攝影

罷免 黃健豪

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