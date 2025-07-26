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花蓮投票率已破3成 預估最後會衝破5成
花蓮立委傅崐萁罷免案今天舉行投票，一早出太陽，後轉為陰雨天，不過雨勢不大。部分投開票所一早出現民眾排隊情形，截至今天中午，投票率33.3％，預估到下午4時投票結束，應會突破5成。
花蓮縣選委會表示，花蓮共設有339處投開票所，截至今天中午，縣選委會統計已投票人數有6萬3766人，投票率33.3％。
針對是投票違規情形發生，選委會表示，僅1件在進豐園區大禮堂第64號投開票所，傳出疑似有民眾亮票，不過確切違規事實尚待送進選委會才能認定，因此截至中午為止，暫無違規案件。
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