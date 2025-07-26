影／張嘉郡跑行程忙昏頭忘帶身分證 票所掏出這張證件超尷尬

國民黨不分區立委張嘉郡今天一早就忙著跑行程，利用空閒趕到虎尾投票，才走進去票所馬上轉身又走出來，原來她掏出所帶的證件竟是健保卡，找了半天未帶身分證，「超尷尬！」趕緊再回家拿身分證。

張嘉郡上午9點半左右抵達虎尾興中里清雲宮投票所投票，她興沖沖和民眾打招呼，走進投票所沒多久，還沒投票又一臉尷尬走出來，「委員妳沒投票怎麼就跑出來，發生什麼事？」好奇的朋友問道，她才拿出一張「不符規定的證件」，原來她帶錯證件，只帶健保卡，忘了身分證。

她笑說，今天一早跑行程，皮包一拿就出門，沒有多加檢查證件，也沒想到健保卡無法替代身分證，「自己太烏龍了」，也忘了是放在雲林還台北，得趕回家找看看。

在回家取得身分證後才完成投票，她說，對於今天的結果有所期待，希望未來國家能夠趕快安定下來，面對未來的美國對等關稅都民生經濟問題。

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