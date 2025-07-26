台中上午投票率突破三成 地方人士：超過預期
大罷免第一波投票日，台中有3名藍委遭罷，分別是第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋。選務人員估計，上午3區的投票率都超過三成，整體投票率約35%；地方人士表示，投票率超出預期，若無意外一整天投票率可能在55%左右。
今天上午台中市區下起雨，民眾冒雨出門投票，接近中午雨勢間歇。選務人員透露，從部分投開票所情況推算，截至中午整體投票率在33%到35%左右，中四、中五、中六3個選區的投票率都超過三成，較未出現特別高或特別低的區。
台中市選委會表示，目前各投開票所還在投票程序中，上午的具體投票率尚無法說明，須等下午4時投票結束、開票程序完成後再做確認。
地方人士指出，今天一開始雨勢較大，投票人數較少，但接近中午雨停了，投票人越來越多，中午過後已超過35%；地方原本估計罷免投票率上午在三成左右，全天約五成，今天上午的投票率超過預期，以往年狀況估算，全天投票率可能落在55%左右。
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