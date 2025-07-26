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截至中午 全國投票發生違法違序各式案件共36件

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
首波罷免投票今登場，桃園市中壢區今上午2處投開票所發生撕毀選票、投票途中手機鈴響，經現場主任管理員認定，2人簽下桃園市選舉委員會違反罷免通知書離去，依據選罷法規定罰行政罰5000至5萬元罰鍰。記者翁唯真／翻攝
首波罷免投票今登場，桃園市中壢區今上午2處投開票所發生撕毀選票、投票途中手機鈴響，經現場主任管理員認定，2人簽下桃園市選舉委員會違反罷免通知書離去，依據選罷法規定罰行政罰5000至5萬元罰鍰。記者翁唯真／翻攝

今天是罷免投開票日，媒體人趙少康上午投票時，亮票給媒體拍攝疑似違反選罷法，根據警政署統計，截至今天中午12時止，計發生撕毀、攜出選票、亮票等8件、拍攝選票與攜帶手機或攝影器材11件、從事競（助）選活動4件；另有相關違序及輕微事故共13件。

這次罷免規模為歷來最大，警政署以總統大選規格進行選務維安，全國共5947處投開票所，警方全面會勘並依治安顧慮程度進行維安分級，動員警力1萬5千餘人及協勤民力近6千人，共約2萬1千人，以完成投票維安任務，同時維持治安穩定、交通順暢及選後秩序。

警政署指出，截至目前雖有部分違規違序案件，但整體選務工作順利進行，無重大事故，警方持續呼籲民眾平和守法，理性投票，以維護投票良好秩序。

罷免 投票 選罷法

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