截至中午 全國投票發生違法違序各式案件共36件

今天是罷免投開票日，媒體人趙少康上午投票時，亮票給媒體拍攝疑似違反選罷法，根據警政署統計，截至今天中午12時止，計發生撕毀、攜出選票、亮票等8件、拍攝選票與攜帶手機或攝影器材11件、從事競（助）選活動4件；另有相關違序及輕微事故共13件。

這次罷免規模為歷來最大，警政署以總統大選規格進行選務維安，全國共5947處投開票所，警方全面會勘並依治安顧慮程度進行維安分級，動員警力1萬5千餘人及協勤民力近6千人，共約2萬1千人，以完成投票維安任務，同時維持治安穩定、交通順暢及選後秩序。

警政署指出，截至目前雖有部分違規違序案件，但整體選務工作順利進行，無重大事故，警方持續呼籲民眾平和守法，理性投票，以維護投票良好秩序。

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