基隆天氣好到中午投票率35% 投票踴躍預估可能有5成5

基隆市國民黨立委林沛祥罷免案今天投票，今天基隆天氣很好，還出太陽，各投開票所一早都有民眾排隊，到中午為止投票率35%，投票情況踴躍，預估到下午4時結束，應會突破5成，甚至會達到5成5。

基隆7個行政區共設283處投開票所，選務工作人員2900餘人。最多人數投開票所為安樂區新崙里有2145人，最少人數為七堵區八德里263人。

投開票所在消防隊、里民活動中心、學校、社區交誼廳、宮廟、民宅等都有。四維活動中心一早有民眾排隊，一名80歲阿嬤由孫子牽著手來投票，她說每次都有出來投票，今天也不能缺席。 基隆天氣好投票踴躍到中午投票率35%，預估可能達5成5。記者游明煌／攝影

商品推薦