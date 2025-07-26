罷免投票遇大雨特報 雲林上午投票率約3成

全國首波罷免案今天投票，雲林縣沿海鄉鎮今間歇有雨，雲林縣選舉委員會統計截至上午10時，投票率平均僅17.3%，直到中午才達30.8%。

氣象署今天針對雲林發布大雨特報，上午雲林持續間歇有雨，氣候不穩定，雲林縣選委會表示，截至上午10時，投票率平均僅17.3%，其中選舉人數較多的虎尾鎮，投票率20%，麥寮鄉最低僅有13%

直到中午12時，平均投票率達30.8%，其中虎尾鎮最高有35%，其次北港鎮34%，麥寮鄉最低僅25%。

中選會公布，國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠罷免門檻為6萬9716票。選委會表示，投票時間至下午4時，民眾沒有帶投票通知單也可以投票，但一定要帶身分證。 雲林縣今天上午間歇有雨，截至中午投票率約3成。記者陳雅玲／攝影

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