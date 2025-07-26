雲林罷免案投票 張嘉郡帶錯證件搞烏龍

24名國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案今天投開票。國民黨立委張嘉郡今天早上因帶錯證件，未能順利投票，預計11時30分再去投開票所。

雲林縣今天天氣時晴時雨，縣選委會表示，截至上午10時，各投開票所秩序良好，投票率尚未達2成。

雲林縣長張麗善和國民黨立委丁學忠今天上午分別到指定投票所投票。丁學忠表示，昨天睡得很沉，現在心情很輕鬆。

張嘉郡上午近10時前往投開票所，但沒幾分鐘又走出來，她表示，自己搞烏龍，只帶健保卡，未帶身分證，只好趕緊回家找證件。

張嘉郡表示，對於今天的結果有所期待，也希望未來國家能夠趕快安定下來，面對即將到來的美國對等關稅與各項民生經濟挑戰。

雲林縣選委會提醒，投票時間從上午8時至下午4時，民眾應攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定投票所投票。

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