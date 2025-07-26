影／台東市區投票率可望逾4成 饒慶鈴盼選後回到和諧社會

台東立委黃建賓罷免案今日投票，236個投開票所同步進行，市區與非市區投票情況有落差。縣長饒慶鈴上午前往新生國小投票，投票後朝著票匭雙手合十說「加油」。饒表示，希望今天投完票後，台東人回到一個和諧社會、一起努力往前。

台東縣區域立委投票人數計11萬3385人，共設236個投開票所，台東市是大票倉，共6萬7554人。今天上午，台東市卑南國小、新生國小、豐榮國小、四維國小等地都有不少人投票。相形之下，鹿野鄉、大武鄉等非市區投票所人潮比較少。

台東市長陳銘風今早巡視多處投開票所，秩序良好。他表示，很多人踴躍出來投票，預估會有4成至5成投票率，希望大家守秩序好好完成投票，約5點前可知道開票結果。

立委黃建賓今早回到本命區台東南迴大武鄉投票，雖然天氣良好，但是南迴包括大武、達仁、金峰及太麻里等4鄉鎮出來投票的民眾沒有預期多，尤其年輕人返鄉投票的人相當少，大多以老人家為主。選務人員評估，上午投票率僅3成5左右，估計一整天不到4成，和去年立委選舉人潮差很多。

縣長饒慶鈴表示，今天天氣非常好，她看見許多台東鄉親陸續投票，估計投票率會非常好，謝謝大家在重要時刻把神聖一票投到心理所希望的方向，希望今天投完票後，台東人回到一個和諧社會、一起努力往前。