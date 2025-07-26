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台中雨停了！前市長胡志強投票心情很好：人很多還塞車

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
前市長胡志強夫婦今到惠來國小投票所投票。記者趙容萱／攝影
前市長胡志強夫婦今到惠來國小投票所投票。記者趙容萱／攝影

今天是首波罷免投票日，列首波罷免名單的台中市中四選區藍委廖偉翔今天上午10時15分，陪同前市長胡志強夫婦到惠來國小投票所投票。胡志強說，投票心情很好，人很多，還塞車，現在人少了點，他希望大家都出來投票，「雨停了，好天，大家出來投票」。

台中西屯區今天一早天雨，不過多個投開票所還是很多人前往投票，約在上午9時30分後雨停，惠來國小投票所湧入人潮投票，有投完票的選民訝異的說，「沒想到還有這麼多人來投票」。

台中市西屯區惠來國小投票所今早雨停湧入人潮投票。記者趙容萱／攝影
台中市西屯區惠來國小投票所今早雨停湧入人潮投票。記者趙容萱／攝影
藍委廖偉翔（左）今天上午陪同前市長胡志強（中）夫婦到惠來國小投票所投票。記者趙容萱／攝影
藍委廖偉翔（左）今天上午陪同前市長胡志強（中）夫婦到惠來國小投票所投票。記者趙容萱／攝影
藍委廖偉翔（左）今天上午陪同前市長胡志強（右）夫婦到惠來國小投票所投票。記者趙容萱／攝影
藍委廖偉翔（左）今天上午陪同前市長胡志強（右）夫婦到惠來國小投票所投票。記者趙容萱／攝影
台中市西屯區惠來國小投票所今早雨停湧入人潮投票。記者趙容萱／攝影
台中市西屯區惠來國小投票所今早雨停湧入人潮投票。記者趙容萱／攝影

罷免 胡志強

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