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立委罷免案投票 進投票所前選務人員提醒最多是這件事

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
今天舉辦立委罷免案投票，台中市一早有許多選民前往投票。據觀察，選務人員提醒最多的一件事就是「手機請關機」。記者黃寅／攝影
今天舉辦立委罷免案投票，台中市一早有許多選民前往投票。據觀察，選務人員提醒最多的一件事就是「手機請關機」。記者黃寅／攝影

今天舉辦立委罷免案投票，台中市一早有許多選民前往投票。據觀察，選務人員提醒最多的一件事就是「手機請關機」而許多人會回問「關靜音可不可以？」而此時選務人員多會再強調一次「必須要關機，否則就請放在投票所外的置物欄裡」。

在台中市北區的北屯國小明禮堂選務人員解釋，依選罷法規定，請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限，違者，處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

選務人員進一步解釋，手機即使是已關靜音，但仍會振動，所以務必要關機。若是關機了，才可以帶進去。

罷免 選罷法

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