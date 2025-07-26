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影／今天投票過後會辭職嗎？ 林右昌：怎麼會問這種問題？

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨秘書長林右昌今天上午到基隆市四維里民活動中心投票。記者游明煌／攝影
民進黨秘書長林右昌今天上午到基隆市四維里民活動中心投票。記者游明煌／攝影

民進黨秘書長林右昌今天上午到基隆市四維里民活動中心投票，被問到近日頻跑花蓮會不會累？林右昌說，不會累啦，這一陣子以來，他1周大約2到3天左右都在花蓮，「我想盡我們一切力量」。

媒體詢問昨天到花蓮今天返回基隆投票會不會累？回來會不會很晚了？林右昌說，回來基隆已經很晚了，是不會累啦，這一陣子以來，他1周大約2到3天左右都在花蓮，「我想盡我們一切力量」。

媒體詢問去年基隆有市長罷免，今年又有立委罷免怎麼看？林右昌回說，今天不談這個，今天就是行公民的權利、盡公民的義務；媒體再接著問今天投票過後會辭職嗎？林右昌反問「怎麼會問這種問題？」

今天上午天氣很好，媒體詢問怎麼看投票率，林右昌說，鼓勵大家多出來投票。

民進黨秘書長林右昌今天上午到基隆市四維里民活動中心投票。記者游明煌／攝影
民進黨秘書長林右昌今天上午到基隆市四維里民活動中心投票。記者游明煌／攝影
民進黨秘書長林右昌今天上午到基隆市四維里民活動中心投票。記者游明煌／攝影
民進黨秘書長林右昌今天上午到基隆市四維里民活動中心投票。記者游明煌／攝影

罷免 林右昌

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