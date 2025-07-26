影／與夫人徐榛蔚完成投票 傅崐萁：拜託柯建銘這兩天不要再講話

罷免案今天舉行投票，國民黨立委傅崐萁上午偕妻子花蓮縣長徐榛蔚前往投票所投票。對於媒體詢問對投票結果有無信心，傅崐萁表示希望花蓮回到原有幸福美滿、善良的社會，相信台灣人民有智慧，還拜託柯建銘這兩天不要再講話，讓我們有一個寧靜的社會。

傅崐萁與妻子花蓮縣長徐榛蔚上午牽手一起走入投票所，還與投票的民眾、鄉親揮手致意，兩人依序投票，傅崐萁先投完，在投票所外等候妻子，在接受媒體訪問後，搭車離去。 罷免案今天舉行投票，國民黨立委傅崐萁上午前往投票。記者陳正興／攝影 罷免案今天舉行投票，國民黨立委傅崐萁（右二）上午攜手夫人徐榛蔚（右一）前往投票，兩人手牽手向前往投票的鄉親揮手致意。記者陳正興／攝影 罷免案今天舉行投票，花蓮縣長徐榛蔚（左）上午與夫婿立委傅崐萁前往投票。記者陳正興／攝影

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