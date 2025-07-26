桃園婦罷免投票錯拿私章蓋 想換票遭拒憤而撕毀選票觸法
第一波罷免投票今舉行，桃園市楊梅國中的投開票所，上午一名黃姓婦人因誤拿自己的印章蓋在選票上，驚覺不對想換一張，遭選務人員拒絕後撕毀，選監委員桃園市選委會選監委員涂永光表示，依選罷法規定罰行政罰5000至5萬元罰鍰。
今桃園市立委第2選區罷免投票，不少民眾都前往投票，楊梅國中內上午約9時30分許就有民眾違規，涂永光表示，黃婦因誤拿自己私章蓋在選票上，發現蓋錯後要換罷免票，被選務人員拒絕換票後撕毀，依選罷法規定罰行政罰5000至5萬元罰鍰。
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