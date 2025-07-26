罷免案投票日 選務人員提醒禁帶手機或關電源
今天是罷免案投票日，自早上八點到下午四點投票，之後投票所也轉成開票所，展開開票作業。在投票前選務人員打開投票箱，供民眾確認是空的票箱，封箱後開始投票。
選務人員在民眾進入投票所前，也不忘記提醒民眾不可帶手機進入，或將手機關機才能投票，避免觸法。前往投開票所民眾，不分同意罷免或是不同意罷免，不像選前的激情，都平和的排隊領取選票、投下選票，展現民主的風範。
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