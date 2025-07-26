傅崐萁投票拜託柯建銘：這兩天不要再講話還給寧靜社會

國民黨立院黨團總召傅崐萁面臨罷免危機，今天偕妻子縣長徐榛蔚投票，對於投票結果，他說，希望花蓮回到原有幸福美滿、善良的社會，相信台灣人民有智慧；還拜託柯建銘「這兩天不要再講話，讓我們有一個寧靜的社會」。

傅崐萁今天穿著白色襯衫和西裝褲，上午10時緊牽著妻子的手，雙雙走進吉安國中投開票所，兩人依序投票，傅崐萁先投完，在票所外等候妻子，再接受媒體訪問。

他說，經過5、6個月的紛紛擾擾，台灣人民一致期待安和樂利的生活，希望社會一片的祥和，百姓們能夠安居樂業，今天過後，大家一起同心協力，好好為國家來努力。

對於這次大罷免，傅崐萁感嘆，去年選完國會議員今年再選，明年縣市長選完後年再選，是否能讓台灣有安和樂利的生活？這是大家一定要來思考的事情。

媒體詢問對這次罷免投票結果是否有信心，傅說，台灣人民非常有智慧，2300萬人都渴望有平靜，祥和，安樂的社會，每一年的選舉，造成不斷的衝突，希望回復原有善良的社會，這是大家一致共同的期待，希望大家好好行使每一位公民的權利，踴躍投票。

他說，投完票會走訪信仰中心，希望花蓮回到原有幸福美滿、人人善良，大家同心的樂利社會；又說，大家希望有一個進步的國家、進步的國會，「柯建銘啊，拜託他這兩天不要再講話，讓我們有一個寧靜的社會」，希望大家一起團結。

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