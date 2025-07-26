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昨晚沒什麼睡....羅廷瑋現身投票：說不緊張騙人的
今天是罷免選舉投票日，台中雖然下小雨，仍投票踴躍，一早陸續就有民眾在投票所前排隊等候投票。國民黨立委羅廷瑋上午9時許前往台中高工投票，被問到今天心情如何？他表示，「昨晚沒有什麼睡，說不緊張是騙人的。」
羅廷瑋今天現身投票，被問到心情如何？昨晚的睡眠狀態。羅廷瑋表示，說不緊張是騙人的，昨晚沒有什麼睡，就一直滑手機，看看最後大家給他加油打氣的文字，心情很開心，因為今天是大家展現公民的機會。
投完票、等待開票前要做什麼？羅廷瑋思索了好幾秒說，「有點被問倒了，我沒有特別規劃，就是反覆看手機、時間及天氣預報，等待最後的時間到。」
媒體詢問會不會擔心天候對投票率有影響？羅廷瑋說，不會有任何擔心，相信風雨不會做任何影響，而且看起來會愈來愈好。
羅廷瑋也說，家人是我們最重要的避風港，小朋友給予溫暖的擁抱與鼓勵，不過因為小孩還小，今天投票，與太太輪流在車上照顧小孩，自己先投票，等一下換太太投票。
被問到有沒有帶幸運小物出門投票？羅廷瑋說，原本有準備幸運小物，就是小朋友做的徽章，但是剛剛急著找印章，所以就忘了帶出門，不過看到那個徽章還是很開心。
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