花蓮「葉霸」投票遭婦人怒吼「我兒子被教你教壞」 警立即介入

今天是罷免投開票日，花蓮退休老師「葉霸」葉春蓮上午9時許前往投票，沒想到在路上突然被一名婦人怒吼「我兒子被你教壞」，並持續擋住去路、逼到牆角不停叫囂，更拿出一張證件，因行為已涉及妨害自由，警方將婦人拉開，葉春蓮說「心情大受影響」，不過不會提告。

葉春蓮今早獨自一人前往花蓮市進豐園區投票，有名婦人見葉春蓮走進廣場後突然上前咆哮，「我兒子被你教壞知不知道」、「你喜歡打學生對不對」，葉春蓮回「沒有人能把誰教壞」，隨即要離開，但婦人用身體碰撞「你去那邊幹嘛？我不閃」，還拿出一張粉色、疑似是身心障礙的證件，大喊「我一輩子的痛」。

葉春蓮不理會要繼續往前走，婦人推擠到牆角不讓她離開，持續叫罵「教壞小孩子」，還說吃了20多年藥等。其他人說這樣涉及妨害自由，警方見狀趕緊阻擋婦人接近葉春蓮，避免爆發更進一步肢體衝突。

葉春蓮說，一個媽媽會生氣，是她自己沒教好才生氣，希望婦人能好好再次說明，她願意聆聽溝通。現場有另名民眾過去給葉春蓮加油打氣，表明自己是學生，過去被老師教過，願意一起前往投票。 花蓮退休老師「葉霸」葉春蓮上午前往投票，沒想到在路上突然被一名婦人怒吼「我兒子被你教壞」，並持續擋住去路、逼到牆角不停叫囂。記者王思慧／攝影

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