影／黃建賓投票心情好 鼓勵大家出來投票決定台東的未來

國民黨台東區域立委黃建賓今一早回到故鄉大武投票，他表示，今天心情很好，這幾天掃街時看到支持者的相挺，他很是感動與感謝，希望大家踴躍參與民主的投票。

黃建賓今天早上9點半，前往大武鄉尚武村的投開票所投票，他跟著村民們一起排隊，前來投票的鄉民長輩也紛紛熱情地相互擁抱打氣加油。

「自己的孩子當然要支持他，給他家的力量！」72歲林姓鄉民說，從小看阿賓長大然後當上立委，一個乖孩子沒理由要傷害他，傷害國家。

黃建賓受訪表示，昨晚睡的不錯，今天天氣特別好，看到熟悉的家和親朋好友們，給他無比的信心，他希望不只長輩出來投票，年輕人也出來投，大家的每一票，攸關台東的未來。

他自從2024年6月接受國民黨徵召起，走遍了台東每個角落，虛心的向各界學習、傾聽，自己也重新認識台東這片土地，一路走來成長許多，對台東的未來更充滿許多抱負。

他說，今天投完票後的行程就是先回家陪媽媽、老婆和小孩，然後靜待選民最終的選擇，他也呼籲鄉親們出門投票，用選票來實踐民主、實現對台東的期待。 黃建賓回到故鄉投票，獲得親朋好友及長輩們的溫暖鼓勵與相挺。記者尤聰光／攝影

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