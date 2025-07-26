影／台中投票下雨 藍委廖偉翔：今天很多人都是風雨無阻

台中藍委廖偉翔今天上午9時，偕同其母、市議員黃馨慧到西屯區協和國小投票所投票。雖然投票前下著雨，廖偉翔說，「風雨生信心，今天很多人都是風雨無阻」。

台中西屯區今天上午天雨，不過多個投開票所還是湧入人潮投票。廖偉翔說明，他今天也接到很多電話說，「風雨無阻、投完票了」，很有信心也放寬心，該做都做了，也持續把票投進去就對了。

至於被問及昨晚睡得好嗎？廖偉翔說，昨晚睡的超好，因為很累，一覺到天亮，這段時間以來，大家辛苦了，也盼讓國家恢復正軌，好好的拚國政、拚經濟、顧民生。 台中藍委廖偉翔今到西屯區協和國小投票所投票。記者趙容萱／攝影 台中藍委廖偉翔今到西屯區協和國小投票所投票。記者趙容萱／攝影

商品推薦