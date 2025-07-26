台中民眾冒雨投票踴躍 選務人員從這件事看投票率

今天立委罷免案投票，台中市上午下著雨，北區健行國小一早的投票情況踴躍，這也是第五選區立委黃健豪的選區。有年輕人相約投票後赴南部旅遊，也有家人推著輪椅陪老人家投票，基層選務人員說，這次投票情形似未受風雨影響。

健行國小的投票人多，一度還發生車輛進入學校後車輛擁擠情形。有2、3位年輕人8時許就一起撐傘抵達，他們說，要趁早投完就赴南部旅遊。

多名老人家也在家人陪同下，坐著輪椅抵達。有基層選務人員說，一早人潮不斷，且從坐輪椅的人都可以冒著風雨來投票，可以看得出來投票十分踴躍，投票率應可有5、6成。

上午9點多雨勢稍緩，不少民眾趁著沒雨趕緊出來投票，投票踴躍，有民眾特地從外地趕回台中投票，也有民眾從未投過票，今日特地出來投票。

潘姓女子說，雖然投票人潮不如過去大型選舉，但各投票所仍要排隊，接下來天候好壞，可能會影響投票率。10點半左右，台中又下大雨，投票人潮明顯減少。 台中市上午下著雨，北區健行國小一早的投票情況踴躍。記者黃寅／攝影 台中市上午下著雨，北區健行國小一早的投票情況踴躍，還有老人家坐輪椅來。記者黃寅／攝影 台中市上午下著雨，北區健行國小一早的投票情況踴躍。記者黃寅／攝影

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