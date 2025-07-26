聽新聞
0:00 / 0:00
台中民眾冒雨投票踴躍 選務人員從這件事看投票率
今天立委罷免案投票，台中市上午下著雨，北區健行國小一早的投票情況踴躍，這也是第五選區立委黃健豪的選區。有年輕人相約投票後赴南部旅遊，也有家人推著輪椅陪老人家投票，基層選務人員說，這次投票情形似未受風雨影響。
健行國小的投票人多，一度還發生車輛進入學校後車輛擁擠情形。有2、3位年輕人8時許就一起撐傘抵達，他們說，要趁早投完就赴南部旅遊。
多名老人家也在家人陪同下，坐著輪椅抵達。有基層選務人員說，一早人潮不斷，且從坐輪椅的人都可以冒著風雨來投票，可以看得出來投票十分踴躍，投票率應可有5、6成。
上午9點多雨勢稍緩，不少民眾趁著沒雨趕緊出來投票，投票踴躍，有民眾特地從外地趕回台中投票，也有民眾從未投過票，今日特地出來投票。
潘姓女子說，雖然投票人潮不如過去大型選舉，但各投票所仍要排隊，接下來天候好壞，可能會影響投票率。10點半左右，台中又下大雨，投票人潮明顯減少。
👉726大罷免決戰
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言