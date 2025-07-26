影／罷免投票日 高虹安完成投票：要回家洗衣服、拖地板

今天是罷免選舉投票日，新竹的天氣晴朗，民眾投票踴躍，一早八點陸續就有民眾在投票所前排隊等候投票。新竹市長高虹安上午陪同柯媽媽投票後，轉往戶籍所在地豐功里投票，被問到今天心情如何，昨晚有睡好嗎？高虹安表示，「昨晚睡了好覺，早上醒來身體痠痛，最近比較累。」

高虹安也表示，投票完後她自己等一下要回家洗衣拖地，最近太忙碌，所以等下要趕快回去做家事，希望大家投完票後台灣也可以回到更溫暖更美麗的社會。 罷免選舉投票今天舉行，新竹市長高虹安（中）上午陪同柯媽媽投票後，轉往戶籍所在地豐功里投票。記者許正宏／攝影 罷免選舉投票今天舉行，新竹市長高虹安（圖）上午陪同柯媽媽投票後，轉往戶籍所在地豐功里投票。記者許正宏／攝影

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