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雲林一早下雨罷免投票顯得冷清 張麗善一早投票搶頭香

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣罷免投票今天早上因雨各投票所顯得清，雲林縣長張麗善一早就趕回土庫老家投票。記者蔡維斌／攝影
雲林縣罷免投票今天早上因雨各投票所顯得清，雲林縣長張麗善一早就趕回土庫老家投票。記者蔡維斌／攝影

罷免今天開始投票，濁水溪以南僅有雲林藍委丁學忠罷免投票，因雨人氣顯得冷清，雲林縣長張麗善一早8點半就趕回土庫老家的馬光厝投票，直到9點過後，雨變小、變停，各投開票所投票的人才逐漸增加，兩陣營也都積極電話催票，期能拉高投票率。

雲林縣海線包括虎尾、北港和台西地區，是濁水溪以南唯一一場罷免投票，今天上午8時各投開票所準時開放投票，因各地下雨，雨勢雖不大，但投票情形顯得冷清，除了少數鐵桿粉絲趕在一早冒雨前去投票，各投票所人煙少，有的等了半小時還未「開張」，投票掛零。

雲林縣長張麗善今早搶頭香，約8時30分就趕回土庫馬光投票，她除希望大家踴躍出來投票，也希望選民能用選票，終結執政黨利用政權進行政治鬥爭、打壓在野黨，讓台灣應回歸民主正常運作的軌道，讓立法院真正發揮監督政府、替人民把關的職責。

雲林縣罷免投票今天早上因雨各投票所顯得清，雲林縣長張麗善一早就趕回土庫老家投票。記者蔡維斌／攝影
雲林縣罷免投票今天早上因雨各投票所顯得清，雲林縣長張麗善一早就趕回土庫老家投票。記者蔡維斌／攝影
雲林縣罷免投票今天早上因雨各投票所顯得清，雲林縣長張麗善一早就趕回土庫老家投票。記者蔡維斌／攝影
雲林縣罷免投票今天早上因雨各投票所顯得清，雲林縣長張麗善一早就趕回土庫老家投票。記者蔡維斌／攝影

罷免 張麗善

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