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影／陪林沛祥投票 謝國樑：不論結果如何希望朝野握手言和

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
陪林沛祥投票，謝國樑：不論下午結果如何希望朝野握手言和。記者游明煌／攝影
陪林沛祥投票，謝國樑：不論下午結果如何希望朝野握手言和。記者游明煌／攝影

基隆市國民黨立委林沛祥罷免案今天投票，今天基隆天氣很好，各投票所一早都有民眾排隊。市長謝國樑上午9時陪同林沛祥投票，謝國樑說，不論結果是如何，他非常非常希望台灣的朝野，今天過後握手言和，重新回到一個理性、務實、溝通，少數服從多數、多數尊重少數。

謝國樑說，今天天氣非常好，沛祥也辛苦了，希望大家踴躍投票，這是民主的一環，下午4點以後，不論結果是如何，他非常非常希望台灣的朝野，還有贊成和反對不同立場的所有的好朋友，可以在今天過後大家握手言和，重新回到一個理性、務實、溝通，少數服從多數、多數尊重少數的一個狀態，這是他衷心的希望。

林沛祥表示，今天天氣不錯，他在城上城住處的投開票所投票，希望大家出來踴躍投票，表達感謝工作人員和關心他的親朋好友，謝謝大家。

陪林沛祥投票，謝國樑：不論下午結果如何希望朝野握手言和。記者游明煌／攝影
陪林沛祥投票，謝國樑：不論下午結果如何希望朝野握手言和。記者游明煌／攝影
陪林沛祥投票，謝國樑：不論下午結果如何希望朝野握手言和。記者游明煌／攝影
陪林沛祥投票，謝國樑：不論下午結果如何希望朝野握手言和。記者游明煌／攝影
陪林沛祥投票，謝國樑：不論下午結果如何希望朝野握手言和。記者游明煌／攝影
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罷免 謝國樑 林沛祥

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