影／雲林間歇有雨 丁學忠投票心情輕鬆：昨晚睡得很沉

全台首波大罷免今天投票，雲林縣沿海地區上午零星下雨，投票民眾陸續出現，國民黨雲林縣第一選舉（海線）立委丁學忠上午現身投票後受訪表示，現在心情很輕鬆。

丁學忠今上午現身頂溪多功能活動中心投票，他表示，昨天大概把這一年失眠的分都睡完了，睡得很沉，現在心情很輕鬆。

雲林縣選舉委員會總幹事蕭德恕表示，截至上午9時投票秩序良好。 國民黨雲林縣第一選區立委丁學忠（白色上衣者）今天上午現身投票，他表示，現在心情很輕鬆。記者陳雅玲／攝影 國民黨雲林縣第一選區立委丁學忠（右）今天上午現身投票，他表示，現在心情很輕鬆。記者陳雅玲／攝影

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