影／盧秀燕完成罷免案投票 僅微笑揮手致意

今天是罷免投票日，台中市一早下起大雨，到早上八點半雨勢稍歇，不少民眾利用雨變小的時刻出來投票，台中市長盧秀燕依表定時間上午九點前往北區健行國小完成投票程序。

盧秀燕受訪時針對媒體詢問「昨晚睡得好嗎?」、「現在心情怎麼樣」，盧秀燕僅微笑揮揮手不予回應，在排隊領完選票後不到一分鐘就完成投票程序，步出投票所。 今天是罷免投票日，不少民眾一早前往北區健行國小投票。記者黃仲裕／攝影

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