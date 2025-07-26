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「心情有點緊張」 鄭正鈐現身投票：大罷免是對民主素養的考驗

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今天是罷免選舉投票日，新竹天氣晴朗，投票踴躍，遭罷免的國民黨新竹市立委鄭正鈐今天上午九點到東和宮投票所投票。記者王駿杰／攝影
今天是罷免選舉投票日，新竹天氣晴朗，投票踴躍，遭罷免的國民黨新竹市立委鄭正鈐今天上午九點到東和宮投票所投票。記者王駿杰／攝影

今天是罷免選舉投票日，新竹天氣晴朗，投票踴躍，遭罷免的國民黨新竹市立委鄭正鈐今天上午九點到東和宮投票所投票並接受媒體聯訪，他說，今天心情有點緊張，但仍保持穩定，因為該努力的都努力過了，也跟民眾做了完整的溝通，這段時間看到政黨雙方互相出手，這是對新竹市民民主素養的考驗。

鄭正鈐今在國民黨新竹市黨部主委李縉穎陪同下前往投票，他說，這段時間很努力溝通讓大家知道他做了哪些事情，不過過程中仍遇到抹黑抹紅，希望全台民眾今天都能踴躍投票，表達對大罷免的看法，守護台灣民主穩定安全，讓台灣大步邁進。

有媒體詢問鄭正鈐昨晚睡得好嗎？他說，因為今早要投票，所以一早還是被鬧鐘叫醒，如果鬧鐘沒響，他應該可以直接睡到下午，因為這段時間比較忙，包括竹市民意代表、里長們都是早上七點多就開始站路口，睡眠比較不夠。

今天是罷免選舉投票日，新竹天氣晴朗，投票踴躍，遭罷免的國民黨新竹市立委鄭正鈐今天上午九點到東和宮投票所投票。記者王駿杰／攝影
今天是罷免選舉投票日，新竹天氣晴朗，投票踴躍，遭罷免的國民黨新竹市立委鄭正鈐今天上午九點到東和宮投票所投票。記者王駿杰／攝影

罷免 鄭正鈐

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