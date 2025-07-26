影／盧秀燕上午完成罷免案投票 她微笑彎腰做了這個動作
台中市長盧秀燕上午到北區健行國小完成罷免案投票。她自己撐傘冒雨抵達，過程中微笑點頭，但並沒有接受媒體採訪。
盧秀燕的坐車上午接近9時的時候抵達健行國小，她下車後自己撐著雨傘，並在走廊下先把傘收好，才走進設在一年三班的投開票所。
媒體在過程中一度把一個桌子上的礦泉水撞倒在地，她還停下腳步，彎腰把礦泉水重新撿回桌子上，才進入投開票所。
健行國小的投票情形非常踴躍，許多民眾冒雨投票，還有家人推著坐著輪椅的長者去投票。
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