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影／高虹安竹市投票「很高興投票踴躍」 投完要回去做家事

聯合報／ 記者許正宏黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者許正宏／攝影
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者許正宏／攝影

今天是罷免選舉投票日，新竹天氣晴朗，投票踴躍，一早8點陸續就有民眾在投票所前排隊等候投票。新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票，被問到今天心情如何，昨晚有睡好嗎？她表示，「昨晚睡了好覺，早上醒來身體痠痛，最近比較累。」

高虹安今天現身投票，被問到心情如何？昨晚的睡眠狀態。高虹安笑著說，經歷過昨天狂風暴雨，很高興今天的天氣十分晴朗，剛沿路經過幾個投開票所，大家投票蠻踴躍的，也希望大家能夠把握今天行駛自己公民的權利。

高虹安說，投票完後，她自己等一下要回家洗衣拖地，最近太忙碌，所以等下要趕快回去做家事，希望大家投完票後台灣也可以回到更溫暖更美麗的社會。

提及今天的心情，高虹安說，昨晚睡了好覺，早上醒來身體痠痛，最近比較累，但看到今天好天氣感到很開心，祝福大家。被問有沒有信心？高虹安笑著說，「今天要小心不能回答地雷問題，大家加油！」

選戰期間為方便拜票活動，高虹安大多是穿T恤、背心外套或西裝褲，風格俐落；她今天投票時改穿一襲藍色洋裝搭配白色西裝外套，展現過去幾個月較少見到的風格。

新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者許正宏／攝影
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者許正宏／攝影
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者許正宏／攝影
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者許正宏／攝影
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者許正宏／攝影
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者許正宏／攝影
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者許正宏／攝影
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者許正宏／攝影
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者許正宏／攝影
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者許正宏／攝影
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者許正宏／攝影
新竹市長高虹安上午9時許前往豐功里投票。記者許正宏／攝影
今天是罷免選舉投票日，新竹天氣晴朗，投票踴躍，一早8點陸續就有民眾在投票所前排隊等候投票。記者黃羿馨／攝影
今天是罷免選舉投票日，新竹天氣晴朗，投票踴躍，一早8點陸續就有民眾在投票所前排隊等候投票。記者黃羿馨／攝影

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