不畏風雨 台中北區最大投票所一早即湧現排隊投票人潮
今天是罷免立委第一波投票日，台中市清晨下起大雨，外界擔心影響投票率，不過台中北區最大的投票地點是賴厝國小，內含8個投票所，一早8點即湧現排隊人潮，曾參與去年立委選舉的投票所維護任務的基層警員說，目前觀察起來，投票很踴躍，跟去年投立委的人潮差不多，似無受到風雨影響。
基層警員說，去年立委選舉時，也有參與賴厝國小投票所的安全維護任務，本來預期今早台中市區下大雨，可能會影響選民出門投票的意願，不過發現一早8點即有選民已出現在投票所排隊，跟去年選立委時差不多的狀況，人潮沒有想像中的少，感覺跟去年立委投票時的狀況差不多。
不過基層也觀察到，另外省三國小的投票點內含5個投開票所，但排隊人潮就沒有像賴厝國小出現排隊人潮，人潮較少。
今天是罷免立委的投票日，台中市有三名立委成案，分別是中四選區的廖偉翔、中五選區的黃健豪、中六選區的羅廷瑋，因受到熱帶低氣壓外圍環流影響，氣象署發布中南部的大雨特報，恰巧遇到投票日，外界預計將影響投票率，但目前觀察，選民似無受到天氣影響。
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