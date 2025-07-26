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台東罷免投票登場 決戰區台東市一早投票人潮不停
罷免投票今在全台9縣市舉辦，台東縣區域立委投票計11萬3385人，立委黃建賓罷免門檻為2萬8347票。台東市是選民最多之處，上午8點投票開始，投票人潮沒有間斷，不少選民更是全家帶著投票通知單到場投票。前立委賴坤成說，對結果充滿信心與期待。
台東縣區域立委投票數計11萬3385人，共設236個投開票所，罷免黃建賓票數必須贊成多過反對，且達到2萬8347票以上才成立，人口集中區台東市共6萬7554人。
上午8點不到，台東市卑南國小即新生國小等投開票所均湧入投票民眾，有時還出現排隊人潮，許多行動不便長輩坐輪椅或拄拐杖出門，不放棄手中神聖一票。賴姓選民說，「為了顧台灣，一定要來投這票」。
民進黨前立委賴坤成說，今天天氣晴朗，投票心情格外愉快，這次大罷免投票是台灣政治史上空前絕後的活動，他看到很多外地鄉親，特別是年輕人踴躍出來投票，對於投票結果充滿信心與期待。
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