花蓮出大太陽⋯今預計湧現投票人潮 昨就爆返鄉潮
今天是大罷免投開票日，花蓮選民投下手中一票，決定國民黨立委傅崐萁的去留。花蓮市區上午天氣出太陽，根據中央氣象署預報，東半部易有午後雷陣雨，若民眾出門投票，可趁上午天氣較穩定時前往。傅崐萁預計9時30分投票，罷團微光花蓮領銜人李美玲則是預計8時50分投票。
原先颱風范斯高會經過日本沖繩，不過昨天已減弱為熱帶性低氣壓，另位於菲律賓附近的輕度颱風竹節草，在太平洋上的科羅莎颱風則一路往日本南方前進，都不會對台灣帶來太大影響。
根據花蓮縣議員楊華美貼出的照片，昨晚有許多花蓮人返鄉，將花蓮車站擠得水洩不通，預料要回家投下選票。今天有選民上午8時前就去排隊等候，猜測有人要趕上班或要趕國考。
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