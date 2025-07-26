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新北1147處投開票所 出動選務人員1萬2044人

聯合報／ 記者江婉儀王慧瑛／新北即時報導
罷免投票結果今天見真章，國民黨昨晚在凱達格蘭大道辦選前之夜，新北市長侯友宜（中）助講。記者林伯東／攝影
罷免投票結果今天見真章，國民黨昨晚在凱達格蘭大道辦選前之夜，新北市長侯友宜（中）助講。記者林伯東／攝影

罷免決戰時刻，新北有5位國民黨立委罷免案在今天投票，此次新北市設置1147處投開票所，其中投票所人數最多是在中和區復興國小，投票人數有4180人。投開票所人數最少在平溪區平湖市民活動中心，投票人數139人。此次出動選務人員有1萬2044人。

依據選罷法規定的法定罷免門檻，罷免案投票結果，若有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上（25%以上），即為通過。中選會日前公布各選區罷免同意票門檻，其中洪孟楷選區選舉人數達40萬5060人，罷免門檻是10萬1265人，需要的同意票數是全國各選區之最。

中選會公布，新北市7月26日投票的5案，投票人數及同意票門檻分別為，新北第一選區洪孟楷投票人數40萬5060人，25%是10萬1265人。新北第七選區葉元之投票人數23萬1042人，25%是5萬7761人。新北第八選區張智倫投票人數28萬8291人，25%是7萬2073人。新北第九選區林德福投票人數23萬7380人，25%是5萬9345人。新北第十二選區廖先翔投票人數26萬6243人，25%是6萬6561人。

基隆林沛祥投票人數30萬3980人，25%是7萬5995人。

不少民眾第一次參與罷免投票，選務單位提醒，「投票三寶」是身分證、印章、投票通知單，投票時間從今天上午8時起至下午4時。

罷免 投票

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