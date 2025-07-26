【即時短評】一場荒謬罷免在野黨的鬧劇不會深化民主只會鞏固獨裁

大罷免即將投票，朝野陣營連日大規模造勢，這場政治鬧局如何收場，將反映台灣人民的政治智慧，究竟是要擁抱暴民政治，還是依循現有的政府體制，允許制衡與監督的存在，接受不同意見的價值，而非獨尊行政。把政府寵溺為至高無上，無人可以提出異議的超級大政府，一旦看法不同，即成為全民公敵，將原本多元的政治價值一元化，果真如此，台灣距離納粹化也不遠了。

對於大罷免的政治傷害，國民黨主席朱立倫言簡意賅，他說，40年前民進黨創黨時，說台灣不能一黨獨大，現在民進黨執政連續第10年，賴清德總統卻不能接受立法院制衡的力量，要消滅在野黨，打壓在野黨，想要一黨獨大的獨裁，變成過去民主前輩最討厭的對象。

這段話，非常清晰地點出了當前台灣政治的最大問題，執政者不願意面對國會朝小野大的局面，對於國會多數表達的異議，全部不分青紅皂白，一律抹紅，扣上親共大帽子，2025年的台灣居然還出現這種復刻冷戰時期的荒謬政治操作，著實令人感到驚奇，一夕之間，台灣回到了言論封閉的年代。

在台灣特殊的政治環境之下，二二八事件的動亂之後，人們的記憶隨著政治立場的不同，出現了選擇性的記憶，對於早年的黨外來說，雖然有林正杰，朱高正，費希平這類追求正常民主國家的良知人士，但這個微弱的聲音，無法對抗黨外轉化為民進黨的福佬沙文主義，人們為了選舉，凸顯福佬沙文主義，利用二二八事變的混亂真相，以為鞏固其選票，擴大政治權力，福佬沙文主義也成了台灣獨立的合法基礎的論述，兩岸一邊一國，台灣之光必須發揚光大。

為了達成福佬沙文主義，自然有關影響投票，可以無所禁忌，高雄市長選舉的黃俊英冤屈，高雄市長選舉的吳敦義錄音帶，無一不是視聽混淆，引起大家合理懷疑，可是投票之後，木已成舟，敗選已成定局，無能挽回。近日知名企業家的捐款風波，只是換湯不換藥的手法，提出看似堅定的指控，但毫無具體證據支持，可是這不要緊，先潑糞，抹黑，影響選民態度，冀圖增加罷免投票。這種招數是民進黨數十年來屢屢使用的老招，一般人稱為選舉奧步。

國民黨執政期間，顧忌打壓言論自由，對於中南部地下電台無時無刻的無的放矢，既不敢取締，又不知如何反制。陳水扁競選連任期間，更是放縱地下電台光怪陸離的言論，2004年三一九槍擊疑案，地下電台不停放送中共陰謀，混淆視聽，對投票行為多少都產生了些特定效果。當年的地下電台，已經轉化為網軍側翼，網路早已取代地下電台，成為造謠生事的平台，許多自稱事實查核平台，無非為當局擦脂抹粉，並不真正釐清是非，只是假借公義，維護特定勢力的私利。

現在民進黨當局對於行政機關的控制，要遠大於陳水扁、蔡英文兩位民進黨總統，一旦常任文官失去行政中立，在野黨即成無力抗爭的弱者，只能在國會表決，稍微強化態度，但這樣的作為都被扭曲與抹黑為親共，沒有人認真看待為何要凍結預算，何必要限制預算執行，在這種新的黨國體制下，人們開始懷疑國會，全盤接受行政機關，無論罷免投票最後結果，這種對於行政機關毫無懷疑，卻將為民前鋒的國會視為寇讎的態度，將嚴重戕害台灣民主發展，執政者為了執政的方便，鼓吹暴民政治，消滅在野制衡的力量，這是民主悲劇。

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