台灣罷免投票7/26登場 一文掌握外媒全解析

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
7月26日將進行首波罷免投票，罷免對象包括傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇在內等24名國民黨立委，以及新竹市長高虹安；第二波投票在8月23日。美聯社
7月26日將進行首波罷免投票，罷免對象包括傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇在內等24名國民黨立委，以及新竹市長高虹安；第二波投票在8月23日。美聯社

台灣「大罷免」第一批成案的投票日於26日登場，綜合外媒分析如下：

美聯社指出，來自中國的威脅，以及對立院僵局的憤怒，主導著台灣當前政治論述，比起任何議題，中國的陰影始終籠罩這場罷免行動。中國當局及官媒都瞧不起這場行動，認為不過是另一次徒勞的嘗試，無法阻止北京以軍事或和平手段併吞台灣。在台灣，這場行動凸顯出想追求現有道路，以及尋求與北京和解的民眾之間的差異。對中國友好的政治人物，因接受前往中國的訪問行程，並與中方政治人物會面，而被控賣台；但他們則主張，在北京當局拒絕與民進黨互動的情況下，自己的行為保持了開放的溝通管道。

CNN則認為，罷免結果可能重塑台灣政治版圖，讓執政的民進黨重獲國會多數，而目前的台灣已因政治僵局而陷入停擺，立法院內的爭執時常演變成肢體衝突，影響總統賴清德推動施政，包括那些美國關切台灣的重大議題。若罷免取得成功，可能打破僵局。

衛報報導稱，北京可能正帶著某種得意的心情靜觀這場混亂。煽動社會分化，是其重要策略之一，而目前台灣在地的政治就稱了中共的意。這場風波的大部分內容已被共產黨宣傳利用，官媒將該選舉報導成為了「移除反對意見」而進行的「極端主義」行動，藉此削弱對台灣政府的信心。

BBC引述澳洲國立大學台灣研究學程政治學者宋文笛指出，這次罷免投票「將會鞏固四年任期並非被賦予、而是以表現為條件，且要接受定期審核的想法。在情況好轉前，政治極端化可能會愈演愈烈」。不過，他也表示，大罷免也正「為新的政治行動創造空間」，特別是對民進黨支持者，他認為這對台灣公民社會的韌性，整體而言會是好事。

卡內基中國非常駐學者張嘉穎（Ian Chong）則說，如果多數的罷免投票成功，「可能會向台灣政治人物傳達出一項訊號，即他們要拿捏自身與民情之間的距離，必須保持謹慎......他們不能走得太遠，否則會有後果。」他也說，如果整體結果相互接近，無法斷定勝負，可能意味著「國民黨與民進黨最終必須尋求妥協，並共同努力」「而這對台灣來說，可能並非壞事」。

彭博資訊則分析，中國不太可能在罷免期間，採取太激進的行動，因為這可能會鼓勵民眾做出有利於民進黨的投票。

罷免

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